В БДУ разкриват специалност "Фармация"
Процедурата по оценяване е стартирала през юли 2025 г. по искане на висшето училище и е проведена в съответствие със Закона за висшето образование, както и със стандартите за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG).
С приетото решение Акредитационният съвет дава зелена светлина за откриване на специалност "Фармация“ в образователно-квалификационна степен "магистър“ във Факултета по фармация към Бургаския държавен университет. Определен е капацитет от 200 студенти в редовна форма на обучение.
"Този резултат е доказателство, че с общи усилия и последователна работа можем да постигаме значими успехи. Успяхме да преодолеем предизвикателства и да превърнем първоначалните оценки в положителен краен резултат – както за специалността "Фармация“, така и за развитието ни в Добрич. Благодаря на целия екип за професионализма и отдадеността“, заяви ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров.
Откриването на специалност "Фармация“ е стратегическа стъпка и разширява възможностите за обучение в областта на здравеопазването в региона. Очаква се новата специалност да допринесе за подготовката на висококвалифицирани кадри и да отговори на нарастващите потребности на фармацевтичния сектор в България.
