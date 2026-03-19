Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за откриване на специалност от регулираните професии "Фармация“. Решението е взето от Акредитационния съвет на НАОА на заседание, проведено на 12 март 2026 г.Процедурата по оценяване е стартирала през юли 2025 г. по искане на висшето училище и е проведена в съответствие със Закона за висшето образование, както и със стандартите за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG).С приетото решение Акредитационният съвет дава зелена светлина за откриване на специалност "Фармация“ в образователно-квалификационна степен "магистър“ във Факултета по фармация към Бургаския държавен университет. Определен е капацитет от 200 студенти в редовна форма на обучение."Този резултат е доказателство, че с общи усилия и последователна работа можем да постигаме значими успехи. Успяхме да преодолеем предизвикателства и да превърнем първоначалните оценки в положителен краен резултат – както за специалността "Фармация“, така и за развитието ни в Добрич. Благодаря на целия екип за професионализма и отдадеността“, заяви ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров.Откриването на специалност "Фармация“ е стратегическа стъпка и разширява възможностите за обучение в областта на здравеопазването в региона. Очаква се новата специалност да допринесе за подготовката на висококвалифицирани кадри и да отговори на нарастващите потребности на фармацевтичния сектор в България.