В БДУ се проведе среща с представители на местната власт
По време на срещата местната власт подчерта готовността си да бъде верен партньор в реализирането на иновативни политики, насочени към развитието на университета. Акцент беше поставен върху предстоящите инвестиции в икономиката, индустрията и бизнеса – приоритети, заложени в европейските политики. Специалностите в БДУ, ориентирани именно към тези области, са в синхрон с актуалните тенденции на ЕС и са ключови за подготовката на бъдещи висококвалифицирани кадри.
Обсъдени бяха и ключови аспекти, свързани с материалната база на висшето училище. Като голям университет с широк спектър от специалности, БДУ е разположен на значителна площ, което изисква постоянна поддръжка и обновяване на инфраструктурата. Допълнително внимание беше отделено на студентските общежития – три на брой, които също се нуждаят от целево финансиране.
В рамките на срещата се зароди и идеята за създаването на летен кампус, в който зрелостници от цялата страна да се обучават в кръжочни форми в университетска среда — инициатива, която може да засили връзката между средното и висшето образование и да подпомогне ранната професионална ориентация на младите хора.
В контекста на стратегическото развитие бяха разгледани и възможностите за по-активно сътрудничество с компании от различни икономически сектори, тъй като университетът обучава студенти в широк набор от професионални направления. За ръководството на БДУ това е приоритет: осигуряване на реална работна среда за студентите и трайни партньорства с бизнеса.
Ректорът проф. д-р Сотир Сотиров представи структурата на университета и актуалните данни за приема. Той отбеляза, че БДУ отчита близо 6% ръст спрямо предходната година, а сравнителният анализ показва устойчива тенденция за увеличен интерес от страна на кандидат-студентите.
