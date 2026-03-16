20-годишен младеж с БМВ блъсна мъж на пешеходна пътека в Бугас, съобщиха от ОДМВР - Бургас за Burgas24.bg. Инцидентът става в тъмните часове на денонощието в района на автобусната спирка до Операта.

Шофьорът се е движил в дясна лента в посока ул. "Цар Петър" като блъска 43-годишен пешеходец от ловешкото село Славяни.

Пострадалият е с охлузвания на десния крак.

По-късно е прегледан в УМБАЛ-Бургас, а след това - освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

Това е пореден подобен случай в града.

През миналата седмица 14-годишно момиче също бе блъснато на пешеходна пътека.