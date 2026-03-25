Петима партньори по проекта "Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на териториите на областите Бургас, Хасково и Ямбол, и провинциите Одрин и Къркларели в областта на миграцията“ се включиха активно във финалния му етап, който се проведе днес в залата на Експоцентър "Флора“ - Бургас, предава Burgas24.bg.На официална церемония на партньорите по проекта бе връчено новозакупеното техническо оборудване, като бяха отчетени и постигнатите резултати от изпълнение на дейностите по проекта.Официални гости на събитието бяха директорът на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество“ и ръководител на Управляващия орган Десислава Георгиева, представител на Главна дирекция "Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти“, Дирекция по въпросите на ЕС, Република Турция, генералният консул на Република Турция в България Толга Оркун, областният управител на Бургаска област Добромир Гюлев.Присъстваха още директорите на ОДМВР Бургас, Хасково и Ямбол, както и заместник-областният управител на Къркларели – д-р Юсуф Гюлер.Констатирано бе, че резултатите от проекта (както доставеното професионално оборудване, така и придобитите знания и умения) ще намерят пряко приложение в ежедневната работа на партньорските институции и след приключването му.Със своя фокус върху предизвикателствата, свързани с незаконната миграция, проектът допринася за повишаване на оперативния и институционален капацитет на партньорите, като създава по-безопасна и сигурна трансгранична среда и условия за устойчиво социално и икономическо развитие.Проектът е финансиран по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България-Турция 2021-2027.