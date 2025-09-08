ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|В Бургас чакат "циганката"
Това разказаха пред кореспондента на "Труд news" бургаски рибари. В момента те стягат лодките си и готвят мрежите, защото се надяват след като времето утихне да се появи "циганката"- "младият паламуд".
"Миналата година по това време вече имаше много едри екземпляри, по 800 грама. Есента тогава бе богата на риба. Надяваме се, и тази година пасажите да минат край нашите брегове", казват морските вълци.
Те са категорични, че времето много влияе на паламуда. Той обича по-хладна вода, а морето все още е топло. Ако паламудът си е хвърлил навреме хайвера и се е "хванал" след морската буря трябва да има "циганка", и то едра.
Бургаските рибари от селището Чевгене скеле държат връзка и с турските си колеги. В момента и там няма паламуд. В нашия залив хващат само по кило сафрид, което на рибната борса се продава по 12 лева.
Храната за паламуда също трябва да я има. Това е второто условие за появата му. Той се храни с "ува" - малка прозрачна рибка, обясниха още познавачите на рибата и морето.
На рибната борса в момента освен пресен сафрид, се продават калкан, скарида, миди и живи раци. В почивните дни за морски дарове се вият опашки, а в Бургас и Царево имаше фестивали на рибата. Само в Царево фестивалът привлече 15 000 души, а в Бургас бяха още повече.
В Несебър, от морето извадиха омар, похвали се на свой ред Красимир Петров, капитанът на риболовен кораб "Вени". Плавателният съд риболува между Поморие и Несебър. Според негови колеги да се хване омар в наши води е напълно възможно, случвало се е и преди.
Находката обаче все пак е рядкост.
Вероятно става дума за европейския омар. Той може да достигне дължина от 60 см (24 инча) и маса от 6 килограма (13 фунта). Освен това има забележим чифт нокти. Приживе омарите са сини, като стават "омарово червени“ едва при готвене.
Homarus gammarus е високо ценена храна и се лови широко с помощта на щифтове за омари, най-вече около Британските острови. Преди години подобни екземпляри са били уловени край Бяла и Черноморец. Сигнали за такива омари има и от риболовци, които са били в зоните на Крапец, в община Шабла.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Битови отпадъци горяха в центъра на Бургас
09:53 / 08.09.2025
Намериха изчезналия в Слънчев бряг румънски гражданин
11:57 / 07.09.2025
С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше о...
14:52 / 06.09.2025
Издирват изчезнал румънски турист в Слънчев бряг
13:41 / 06.09.2025
"Перлата на Черно море" бе обявенa за най-достъпната плажна дести...
12:52 / 06.09.2025
Снежнобялото мъниче пленява сърцата на всички в бургаския зоопарк...
16:26 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета