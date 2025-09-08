Новини
В Бургас чакат "циганката"
Автор: Екип Burgas24.bg 13:55
©
В началото на септември морето е лошо - има голямо вълнение и не става за риболов.

Това разказаха пред кореспондента на "Труд news" бургаски рибари. В момента те стягат лодките си и готвят мрежите, защото се надяват след като времето утихне да се появи "циганката"- "младият паламуд".

"Миналата година по това време вече имаше много едри екземпляри, по 800 грама. Есента тогава бе богата на риба. Надяваме се, и тази година пасажите да минат край нашите брегове", казват морските вълци.

Те са категорични, че времето много влияе на паламуда. Той обича по-хладна вода, а морето все още е топло. Ако паламудът си е хвърлил навреме хайвера и се е "хванал" след морската буря трябва да има "циганка", и то едра.

Бургаските рибари от селището Чевгене скеле държат връзка и с турските си колеги. В момента и там няма паламуд. В нашия залив хващат само по кило сафрид, което на рибната борса се продава по 12 лева.

Храната за паламуда също трябва да я има. Това е второто условие за появата му. Той се храни с "ува" - малка прозрачна рибка, обясниха още познавачите на рибата и морето.

На рибната борса в момента освен пресен сафрид, се продават калкан, скарида, миди и живи раци. В почивните дни за морски дарове се вият опашки, а в Бургас и Царево имаше фестивали на рибата. Само в Царево фестивалът привлече 15 000 души, а в Бургас бяха още повече.

В Несебър, от морето извадиха омар, похвали се на свой ред Красимир Петров, капитанът на риболовен кораб "Вени". Плавателният съд риболува между Поморие и Несебър. Според негови колеги да се хване омар в наши води е напълно възможно, случвало се е и преди.

Находката обаче все пак е рядкост.

Вероятно става дума за европейския омар. Той може да достигне дължина от 60 см (24 инча) и маса от 6 килограма (13 фунта). Освен това има забележим чифт нокти. Приживе омарите са сини, като стават "омарово червени“ едва при готвене. 

Homarus gammarus е високо ценена храна и се лови широко с помощта на щифтове за омари, най-вече около Британските острови. Преди години подобни екземпляри са били уловени край Бяла и Черноморец. Сигнали за такива омари има и от риболовци, които са били в зоните на Крапец, в община Шабла.








