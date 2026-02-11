В Бургас честваме Деня на любовта с тематична музикално-поетична вечер в Библиотеката на 13 февруари
Целта на инициативата е да се провокира интерес сред младите хора към българската любовна лирика, чрез което да се формират естетически нагласи към въпросите за любовта; да се създадат условия за включване в алтернативни дейности, с цел разширяване на интересите и общата култура на участниците; да се развият качества и умения, обогатяващи общуването с околните; да се провокира и стимулира въображението и креативността чрез изкуство.
Любовни стихотворения ще прочетат ученици от: Национално училище за музикално и сценично изкуство " Проф. Панчо Владигеров", Немска езикова гимназия "Гьоте" и Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов".
Гости на събитието ще бъдат деца от ЦОП, ул. "Дрин“, които ще представят свои сладки сладкарски предложения, изработени в кулинарния клуб, специално за събитието.
Събитията са част от общинската политика в сферата на здравната превенция сред подрастващите.
