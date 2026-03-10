На 10 – ти март Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" и съмишленици се преклониха пред паметта на достойни българи, чиято смелост преди 83 години спасява от унищожение близо 50 000 техни съграждани от еврейски произход. Пред Паметника на благодарността в Зоната на толерантността в центъра на Бургас граждани изразиха своята признателност към хората, проявили човечност и морал в едни от най-мрачните години на ХХ век. Бе почетена и паметта на 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, които намират трагична гибел в нацистките лагери на смъртта.ЦЕБС Алеф засвидетелства своята почит с венец, а цветя бяха положени от Община Бургас и английска езикова гимназия в Бургас "Гео Милев" и представители на еврейската общност в града."Датата 10 –ти март има особено значение. Това е ден на човечността. Днес отново изразяваме своята почит и благодарност към онези общественици, политици, интелектуалци, представители на българската православна църква, обикновени хора, които не допуснаха трагедията, сполетяла еврейските общности в Европа, да застигне и българските евреи. Така България записа името си в историята на човечеството като единствената държава спасила компактната си еврейска общност по времето Холокоста. Този акт остава като вечен пример на солидарност и хуманизъм над всякаква диктатура, етническо и религиозно противопоставяне, както и идеологическо разделение. Благодарение на високия морал и смелост на тези хора, България защити не само своите граждани от еврейски произход, но и своето национално достойнство и чест в едно жестоко време на изтребление и разруха", заяви председателят на Център "Алеф" Алберта Алкалай.За да съхранят паметта за този исторически акт на смелост и гражданска отговорност всяка година за Деня на спасяването на българските евреи - 10 март, Център "Алеф" отдава своето признание към спасителите. Тази година официалната церемония беше отменена по неотложност поради препоръка на държавните институции във връзка с повишения риск за сигурността, заради войната в Близкия изток.