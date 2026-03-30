В Бургас показаха на водолази как безопасно да използват иновативни системи за гмуркане
Д-р Шопов е специализирал Хипербарна медицина в Италия. Автор на десетки публикации и статии в международни и наши списания. Член на Италианската асоциация по подводна и хипербарна медицина (SIMSI), DAN – Diver Alert Network и Българското сдружение по авиационна, морска и космическа медицина.
Притежава дългогодишен опит при работа с водолази в барокамера.
Темата на семинара този път беше: “Медицински аспекти при използване на системи със затворен цикъл (CCR)". Този тип техника за гмуркане е иновативна и тепърва набира популярност сред любителите на подводното царство.
Д-р Шопов говори пред присъстващите още и за превантивните действия, които е нужно да се предприемат при всяко едно гмуркане с водолазни системи със затворен и полуотворен цикъл, за да бъде предотвратено възникването на рискови и опасни за здравето и живота на водолазите ситуации.
Специалистът разказа подробно за това какви са физиологичните аспекти за провеждане на водолазни спускания и посочи основните действия, които е нужно да предприемем, за да окажем първа помощ на пострадал при възникване на инциденти с разглежданата техника. Той разказа различни случаи от практиката.
Професорът отговори и на множество зададени въпроси.
Стоян Димитров от сдружение "Приятели на морето - Бургас“ , водолазният инструктор от клуб "Scuba4stars“ Пламен Миховски и проф. д-р Никола Шопов обясниха особеностите при работа с водолазни системи със затворен цикъл на различни производители и посочиха какви са техните предимства и недостатъци, сравнени едни с други. Бяха коментирани принципите на работа на апаратурата.
Семинарът по водолазна медицина се провежда в Бургас ежегодно, като през настоящата година бе неговото шестнадесето поред издание. Събитието винаги протича при много голям интерес, като гости са водолази от цялата страна.
Стефан Денев-Поляка е починалият след конфликт в Слънчев бряг
14:37 / 29.03.2026
Канят хотелиерския бранш и местата за настаняване на работна срещ...
17:11 / 27.03.2026
Над 5 милиона евро ще струва само проектирането на Националната д...
15:18 / 27.03.2026
