Имоти с отпаднала необходимост, прилежащи към жилищни сгради, да бъдат обособявани в паркинги, това реши Общинският съвет в Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Според вносителите на предложението, на много места помещения предназначени за абонатни станции могат да бъдат преустроени в закрити паркоместа.

Вносителите дават пример със сграда, намираща се непосредствено до бл. 18 в ж.к. "Зорница". Става въпрос за закрито помещение с площ 279 кв. м., чието първоначално предназначение - изграждане на абонатна станция, е отпаднало като нужда. Съветниците са обсъдили варианта за обособяване на закрит паркинг там с хора от етажната собственост, които подкрепят идеята.

Разбира се, ключово условие е подобни имоти да бъдат общинска собственост, което да позволява реализацията на отделните проекти.