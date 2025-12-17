В Бургас правят паркинги в имоти с отпаднала необходимост
Според вносителите на предложението, на много места помещения предназначени за абонатни станции могат да бъдат преустроени в закрити паркоместа.
Вносителите дават пример със сграда, намираща се непосредствено до бл. 18 в ж.к. "Зорница". Става въпрос за закрито помещение с площ 279 кв. м., чието първоначално предназначение - изграждане на абонатна станция, е отпаднало като нужда. Съветниците са обсъдили варианта за обособяване на закрит паркинг там с хора от етажната собственост, които подкрепят идеята.
Разбира се, ключово условие е подобни имоти да бъдат общинска собственост, което да позволява реализацията на отделните проекти.
