В сградата на Община Бургас бе открита фотоизложбата "ПроменениТЕ - за живота след приемната грижа“, част от инициативата "#МладиНезависими: как е възможно?“, реализирана от Националната асоциация за приемна грижа /НАПГ/. Изложбата има за цел да покаже една по-рядко разказвана страна на приемната грижа – успеха, достойнството и пътя към самостоятелен живот, които стоят зад тези млади хора."Това е събитие, което ни събира не около изкуството, а около човечността, надеждата и вярата в бъдещето. Фотоизложбата показва какво може да е бъдещето на тези деца, когато имат семейство и подкрепяща среда, благодарение на която могат да се превърнат в успешни хора. Благодаря на Асоциацията по приемна грижа и на Живка Турлакова, която е ръководител на нашия проект по приемна грижа от самото начало“, разказа Даниел Борисов – директор на дирекция "Здравеопазване и социални дейности“ в Община Бургас."Докато са в приемните семейства, тези деца са невидими за обществото. С тази изложба искаме да покажем, че те също могат да бъдат успешни хора. Всички тези младежи днес работят и са студенти, а някои от тях вече имат собствени семейства и деца, за които се грижат. В този момент приемните родители са едва 1400 за цялата страна. Всяка година между 30-40 приемни младежи поемат сами този труден път, тъй като след 18 г. те не получават подкрепа от държавата“, сподели Гинка Илиева – програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа и приемен родител от 16 години.Гинка Илиева разказа още, че приемните семейства са недостатъчни, щом все още има деца в социалните институции. Много от тези родители се отказват, тъй като се сблъскват с редица проблеми като липса на сигурност, неразбиране от обществото и др."В Бургас имаме много добра мрежа от социални институции, които се грижат за деца в риск, но все пак има необходимост и от повече приемни родители“, заяви Радостина Соколова – приемен родител и координатор за област Бургас."В област Бургас приемните семейства са 49 на брой, а в общината са едва 20“, допълни още Живка Турлакова – ръководител на проекта за приемна грижа в Община Бургас.Изложбата представя 20 портрета на млади хора, израснали в приемни семейства, заснети в един от най-важните моменти в живота им - абитуриентския бал. Това са лица и истории, които рядко достигат до общественото внимание, но носят силно послание за възможностите, които дава приемната грижа, когато детето расте в семейна среда.Сред портретите е и Надежда от Бургас, абитуриентка от миналата година, чийто път е пример за това как подкрепата, грижата и доверието могат да променят живота на едно дете.На събитието присъстваха още социални работници и приемни родители, които ежедневно дават дом, сигурност и шанс за бъдеще на деца в риск.От 19 до 25 януари фотоизложбата може да бъде разгледана от жителите и гостите на града в Културен дом НХК.