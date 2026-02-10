В Бургас бе представено продължението на швейцарската програма за развитие на дуалното обучение в България – "Домино 2“. Работната среща се проведе в заседателната зала на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника и събра директори на бургаски професионални гимназии, представители на местния бизнес, браншови организации и институции, ангажирани с уменията и кариерното развитие на младите хора.Програмата "Домино 2“ стартира през 2025 г., като още в началния ѝ етап се отчита засилен интерес към предоставяните възможности. Тя се изпълнява от Министерството на образованието и науката и е финансирана по Втората програма за българо-швейцарско сътрудничество.Заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в Община Бургас Михаил Ненов откри форума и подчерта значението на местното участие за успешното прилагане на дуалното обучение.В рамките на програмата се предвижда създаване на нови регионални структури, включително 28 регионални координатори по дуално професионално образование и обучение – по един във всяка от 28-те области на страната. Те ще бъдат позиционирани в местни партньорски организации и ще осигуряват ежедневна подкрепа, координация и консултации на всички участници на местно ниво."Едно подобно координационно звено ще направи необходимото картографиране на нуждите на бизнеса на регионално ниво. Защото ресурсите на гимназиалните директори, които използват лични контакти да идентифицират потенциални фирми и партньори, са ограничени. Вярвам, че МОН и браншовите организации ще създадат условия и за внедряване на професионалното образование в дуална форма още на първи етап на гимназиално образование. Трябва да се търсят варианти за много по-ранно включване, особено в сектора на високите технологии.“, сподели зам.-кметът по образование Михаил Ненов.Областният управител Владимир Крумов поздрави всички участници в срещата и пожела в новата програма да вземат участие още повече бургаски училища и фирми, тъй като това е от важно значение за икономическото развитие на региона."Всичко, което чуем днес на тази среща и дискусията ще бъде важно и ценно за нас. Акцентът е поставен върху бизнеса, защото клиент на професионалното образование е именно бизнесът“, коментира Томас Щауфер - ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество, който подчерта още дългогодишното партньорство между двете страни в областта на образованието и трансфера на добри практики.Програмата се състои от четири основни компонента – овластяване на бизнеса и развитие на капацитет, подкрепа на дуалното професионално образование и обучение чрез изследвания и доказателства, механизми за осигуряване на качеството на ДПОО, комуникация и информираност."Благодаря ви за отделеното време, за да научите за този нов инструмент – програма "Домино 2“, който надгражда стартиралата програма през 2015 г. Този път акцент в програмата са създаване на тези регионални клъстери, които ще бъдат отворен за всички желаещи да са в информационния поток, не само за фирми и училища“, разказа Полина Златарска - ръководител на Програма "Домино 2“ от Министерството на образованието и науката.Тя представи целите и дейностите в рамките на програмата - създаване на координационни звена, изграждане на регионални клъстери и информационни фокус точки в областните градове, въвеждане на механизми за качество, научни изследвания и анализи и инструменти за кариерно ориентиране и популяризиране.Началникът на Регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева разказа, че интерес е към първата програма "Домино“ са имали голяма част от бургаските професионални гимназии – ПГКПИ, СУ "Иван Вазов, ПГМЕЕ, ПГСИ "Пеньо Пенев“, ПГТ "Проф. Асен Златаров“ и др., а резултатите от това са забележими.Директорът на ПГМЕЕ инж. Роза Желева и своеобразен домакин на срещата сподели добрите резултати от участието на училището в първата програма "Домино" и разказа, че резултатите на учениците от дуалните паралелки в гимназията са по-високи от тези на съучениците им от другите класове."Този път програмата е насочена към бизнеса и взаимодействието с образованието. Ние сме звеното за координация и взаимодействие, тъй като познаваме добре дуалното образование в Швейцария, а и сме техни партньори от самото начало на програмата. България вече не е конкурентноспособна заради ниските разходи за труд. Единственото нещо, което би могло да привлича чуждестранни инвестиции е подготовката на кадрите. Затова бизнесът трябва да има водеща роля по отношение на професионалното образование“, заяви Васил Радойновски - ръководител на Секретариата на Швейцаро-българската търговска камара.Той посочи още, че проблеми, които ще бъдат разрешени чрез новата програма са комуникацията и липсата на добро взаимодействие и разбиране от ползите на дуалното образование.Пред аудиторията на директори на професионални гимназии и представители на местния бизнес бяха обсъдени още ключови елементи от "Домино 2“ — включително разширяване на мрежата от дуални форми на обучение, подкрепа за работодатели и обучаващи организации, внедряване на стандарти за качество, както и подпомагане на кариерното ориентиране на учениците.