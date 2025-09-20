Новини
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
Автор: Екип Burgas24.bg 13:34
© БНТ
Фестивал на електромобилността се провежда за първи път в Бургас. В него взимат участие около 400 собственици на електромобили от цялата страна.

На Морска гара са изложени едни от най-новите модели коли, а при желание посетителите могат да шофират електромобилите в специално обособена тест драйв зона. Бургас е един от най-добре обезпечените градове в страната по брой публични зарядни точки за електромобили, като се нарежда след София и Пловдив.

Събитието има за цел да насърчи устойчивата градска среда, както и да повиши информираността за предимствата на зеления транспорт, който става все по-предпочитан от шофьорите през последните години.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която за 12-та поредна година се провежда в морския град. Фестивалът ще завърши с атрактивно вечерно светлинно шоу с електромобили.

 “На първо място екологичната част, която е това към което се стремим, удобството, бързината. В България има малко над 24 хиляди регистрирани автомобила, а средният темп на нарастване миналата година беше около 3-4% на месец. В момента този процент е по-висок. По отношение на брой автомобили на глава от население ние сме на дъното.", коментира пред БНТ Димо Колчев.

"Ние най-често харесваме в тях динамиката, която имат. Също, ако ги зареждате вкъщи са изключително евтини за употреба. Пробегът, който ние правихме като семейство с два електроавтомобила, беше от порядъка на 3000-4000 км на месец и това ни струваше между 130 и 160 лв. Ако го сметнете в дизел, ще бъде може би между 5 и 10 пъти повече."








