Община Бургас, Съюзът на парамедиците в България и Български младежки червен кръст - Бургас дадоха старт на пилотен проект за обучение по първа помощ във всички училища с шести класове на територията на общината. Те са разпределени между обучители от Съюза на парамедиците и Младежкия червен кръст. Обученията започнаха в началото на месеца и имат за цел да повишат знанията и уменията на учениците при спешни ситуации."Амбицията ни е децата да овладеят първата помощ като основно житейско умение. Това не е просто знание – това е способност, която спасява живот. Децата са много любознателни и активни“, каза Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.Обученията включват два учебни часа – един теоретичен и един практически, посветен на кардиопулмонална ресусцитация (КПР) - жизнеспасяваща техника, която се прилага при човек, спрял да диша или чието сърце е спряло да бие. Те ще се провеждат по време на часа на класа, по специално разработена програма. Община Бургас осигурява необходимите условия, включително зала, техническо оборудване и логистична подкрепа.По време на първите занятия шестокласниците проявиха голям интерес и задаваха въпроси като: "А ако човек се страхува да помогне, какво да прави?“, "Как да разберем, че някой наистина има нужда от помощ?“. Техните въпроси бяха част от интерактивната дискусия, в която инструкторите демонстрираха колко важни са увереността, спокойствието и правилната последователност на действията.Партньорите по проекта, които имат дългогодишен опит в съвместни инициативи в сферата на спешната медицина и повишаване на здравната култура се надяват, че този проект има потенциал да се превърне в национална инициатива и да стане част от гражданското образование във всички училища в страната.