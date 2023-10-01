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|В Бургас за най-много заболелите с коронавирус в страната
Няма починали, а са 7 излекувани.
В болници за лечение остават 334 пациенти. От тях 21 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са поставени 152 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 16; Варна - 7; Велико Търново - 0; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 3; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 3; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 1; София град - 23; Стара Загора - 5; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 1 души.
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