Дезинфекционната станция в Бургас започва да обработва тревните площи и канализационните шахти на територията на общината. Профилактичната дезакаризация и дератизация започва на 23 март (понеделник).

Пръскането срещу комари ще продължи и през целия месец април, като ще се включат допълнително градини, детски площадни, междублокови пространства, сборни пунктове за продуктивни животни на територията на община Бургас.

Ето и графиците, по които ще се работи в следващите дни:

Г Р А Ф И К

за  профилактична дезакаризация на  тревни площи /паркове, градини и зони за свободно пуснати кучета / на територията на  Община Бургас в периода  23.03.2026г. – 02.04.2026г.

23.03.2026г. Приморски парк - от х-л "Приморец“ до Пантеона

24.03.2026г.  Приморски парк - от Пантеона до "Воденицата", алеите под Воденицата и Крайбрежна алея 

25.03.2026г. Парк "Езеро" - алеи от ЦУРК към Психодинспансера

26.03.2026г. Парк "Езеро" - алеите от Психодинспансера до канала, в посока кв. "Сарафово"

27.03.2026 г. Парк "Минерални бани" /кв. "Ветрен"/

 30.03.2026г. Парк "Света Троица" , парк "Славейков" /до Билла/ 

31.03.2026г. Парк "Изгрев", парк "Изток" /ж.к. "Изгрев"/,  Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас                   

01.04.2026г. Лесопарк "Росенец" /местност Отманли/,  Приют за безстопанствени кучета – местност "Пода", площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас

02.04.2026г. Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас, паркове ж.к. "Меден Рудник"

 

Г Р А Ф И К

за профилактична дератизация на колекторни, събирателни и ревизионни канализационни шахти на територията на Община Бургас

  23.03.2026 г. – 03.04.2026 г.

 

23.03.2026 г. ж.к. "Славейков" , 5-ти километър

24.03.2026 г. ж.к. "Изгрев", ж.к. "Зорница", парк "Езеро"

25.03.2026 г. ЦГЧ,  ж.к. "Лазур", Приморски парк и Морска гара

26.03.2026 г. ж.к. "Възраждане", ж.к. "Братя Миладинови"

27.03.2026 г. ж.к. "Меден рудник"

30.03.2026 г. кв. "Победа", кв. "Акации" и ж.к. "Меден рудник"

31.03.2026 г. кв. "Горно Езерово" и кв. "Крайморие"

01.04.2026 г. кв. "Долно Езерово" и кв. "Лозово"

02.04.2026 г. кв. "Ветрен" и кв. "Банево"

03.04.2026 г.  кв. "Сарафово", кв. "Черно море" и кв. "Рудник"

 

Дезинфекционната станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./