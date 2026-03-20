Дезинфекционната станция в Бургас започва да обработва тревните площи и канализационните шахти на територията на общината. Профилактичната дезакаризация и дератизация започва на 23 март (понеделник).Пръскането срещу комари ще продължи и през целия месец април, като ще се включат допълнително градини, детски площадни, междублокови пространства, сборни пунктове за продуктивни животни на територията на община Бургас.Г Р А Ф И Кза профилактична дезакаризация на тревни площи /паркове, градини и зони за свободно пуснати кучета / на територията на Община Бургас в периода 23.03.2026г. – 02.04.2026г.23.03.2026г. Приморски парк - от х-л "Приморец“ до Пантеона24.03.2026г. Приморски парк - от Пантеона до "Воденицата", алеите под Воденицата и Крайбрежна алея25.03.2026г. Парк "Езеро" - алеи от ЦУРК към Психодинспансера26.03.2026г. Парк "Езеро" - алеите от Психодинспансера до канала, в посока кв. "Сарафово"27.03.2026 г. Парк "Минерални бани" /кв. "Ветрен"/30.03.2026г. Парк "Света Троица" , парк "Славейков" /до Билла/31.03.2026г. Парк "Изгрев", парк "Изток" /ж.к. "Изгрев"/, Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас01.04.2026г. Лесопарк "Росенец" /местност Отманли/, Приют за безстопанствени кучета – местност "Пода", площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас02.04.2026г. Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас, паркове ж.к. "Меден Рудник"Г Р А Ф И Кза профилактична дератизация на колекторни, събирателни и ревизионни канализационни шахти на територията на Община Бургас23.03.2026 г. – 03.04.2026 г.23.03.2026 г. ж.к. "Славейков" , 5-ти километър24.03.2026 г. ж.к. "Изгрев", ж.к. "Зорница", парк "Езеро"25.03.2026 г. ЦГЧ, ж.к. "Лазур", Приморски парк и Морска гара26.03.2026 г. ж.к. "Възраждане", ж.к. "Братя Миладинови"27.03.2026 г. ж.к. "Меден рудник"30.03.2026 г. кв. "Победа", кв. "Акации" и ж.к. "Меден рудник"31.03.2026 г. кв. "Горно Езерово" и кв. "Крайморие"01.04.2026 г. кв. "Долно Езерово" и кв. "Лозово"02.04.2026 г. кв. "Ветрен" и кв. "Банево"03.04.2026 г. кв. "Сарафово", кв. "Черно море" и кв. "Рудник"Дезинфекционната станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./