В събота около 04:40 ч. на бургаската улица "Ал. Г. Коджакафалията“ срещу бл. 52 в к-с "Меден Рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас спрели за проверка лек автомобил "Рено Меган“, управляван от 38-годишен мъж. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,39 промила.Снощи около 20:35 ч. в района до х-л "Делфин“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Форд Транзит“, управляван от 63-годишен немски гражданин. Той е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 1,60 промила.