Двама дрогирани и един пиян шофьор заловиха полицаите в Бургаско през вчерашния ден. Вчера около 05.30 ч. в района пред карнобатската за проверка лек е спря н автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 21-годишен айтозлия. Тестът е показал, че шофира след употреба на наркотични или упойващи вещества – бензодиазепини.Около 19.50 часа при излизане от автомагистрала "Тракия“ в посока Карнобат служители от Районно управление - Карнобат спрели лек автомобил "Пежо 5008“, управляван от 56-годишен мъж от карнобатското село Детелина, който шофирал след употреба на амфетамин.Снощи около 02.55 ч. на айтоската улица "Хаджи Димитър“ за проверка е спрян лек автомобил "Дачия Сандеро“, управляван от 53-годишен мъж от русенското село Смирненски, който е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1,46 промила.Тримата са задържани срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети.