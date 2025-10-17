ЗАРЕЖДАНЕ...
В Бургаско: Още трима шофьори съжалиха за постъпката си
© Burgas24.bg
Около 19.50 часа при излизане от автомагистрала "Тракия“ в посока Карнобат служители от Районно управление - Карнобат спрели лек автомобил "Пежо 5008“, управляван от 56-годишен мъж от карнобатското село Детелина, който шофирал след употреба на амфетамин.
Снощи около 02.55 ч. на айтоската улица "Хаджи Димитър“ за проверка е спрян лек автомобил "Дачия Сандеро“, управляван от 53-годишен мъж от русенското село Смирненски, който е шофирал след употреба на алкохол с концентрация от 1,46 промила.
Тримата са задържани срок до 24 часа, а автомобилите им са иззети.
Още по темата
/
Омбудсманът сезира двама министри заради значително увеличение на фалшиво положителни тестове за наркотици
11.09
Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
15.08
Отнеха книжката и свалиха номерата на колата на мъжа, който шофира с 3,53 промила из Искърското дефиле
10.04
Защо полицията отказва да върне колата и книжката на студент след фалшиво положителен наркотест?
06.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.