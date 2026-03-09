В петък около 08:50 ч. на бургаския булевард "Демокрация“ до бл. 31 в к-с "Лазур“ в посока УМБАЛ – Бургас, служители от Пето районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил "БМВ“, управляван от 41-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на метамфетамин.В събота около 20:30 ч. на кръговото кръстовище на Ахелой и Каблешково служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "Хонда“, управляван от 68-годишен мъж от Равда. Полицаите установили, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,75 промила. Водачът отказал да даде кръв за химически анализ.Вчера около 09:45 ч. в Камено служители от Районно управление – Камено спрели за проверка товарен автомобил "Форд Транзит“, управляван от 39-годишен мъж от Камено, който шофирал след употреба на алкохол с 1,22 промила.Около 15:30 ч. вчера служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, обслужващи самостоятелен пътен инцидент в района на пътя от кв. "Долно Езерово“ към село Братово, констатирали, че водачът на лек автомобил "Пежо 207“ – 64-годишен бургазлия, шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,76 промила.Снощи около 02:00 ч. на карнобатската улица "Св. св. Кирил и Методий“ служители от Районно управление – Карнобат спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 49-годишен мъж от карнобатското село Кликач. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,67 промила. Водачът отказал да даде кръв за химически анализ.