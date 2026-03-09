В Бургаско: Петима шофьори са задържани за алкохол и дрога
В събота около 20:30 ч. на кръговото кръстовище на Ахелой и Каблешково служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "Хонда“, управляван от 68-годишен мъж от Равда. Полицаите установили, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,75 промила. Водачът отказал да даде кръв за химически анализ.
Вчера около 09:45 ч. в Камено служители от Районно управление – Камено спрели за проверка товарен автомобил "Форд Транзит“, управляван от 39-годишен мъж от Камено, който шофирал след употреба на алкохол с 1,22 промила.
Около 15:30 ч. вчера служители от сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, обслужващи самостоятелен пътен инцидент в района на пътя от кв. "Долно Езерово“ към село Братово, констатирали, че водачът на лек автомобил "Пежо 207“ – 64-годишен бургазлия, шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,76 промила.
Снощи около 02:00 ч. на карнобатската улица "Св. св. Кирил и Методий“ служители от Районно управление – Карнобат спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 49-годишен мъж от карнобатското село Кликач. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,67 промила. Водачът отказал да даде кръв за химически анализ.
