Републиканската пътна мрежа в област Бургас е проходима при зимнки условия, като към момента общо 49 специализирани машини чистят и опесъчават отсечки в региона.

Екипите по зимно поддържане продължават да са в готовност и са на терен.

По отсечката Слънчев бряг – Обзор е забранено преминаването на камиони над 12 тона.

За всички останали превозни средства пътищата са отворени, но се изисква повишена концентрация, съветват от полицията.

 

О там призовават шофьорите да не тръгват на път без подходяща подготовка и да се движат със съобразена скорост.

Зимната обстановка изисква стриктно спазване на дистанция и избягване на резки маневри, уточняват от МВР.