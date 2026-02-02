В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
Екипите по зимно поддържане продължават да са в готовност и са на терен.
По отсечката Слънчев бряг – Обзор е забранено преминаването на камиони над 12 тона.
За всички останали превозни средства пътищата са отворени, но се изисква повишена концентрация, съветват от полицията.
О там призовават шофьорите да не тръгват на път без подходяща подготовка и да се движат със съобразена скорост.
Зимната обстановка изисква стриктно спазване на дистанция и избягване на резки маневри, уточняват от МВР.
