Републиканската пътна мрежа в област Бургас е проходима при зимнки условия, като към момента общо 49 специализирани машини чистят и опесъчават отсечки в региона.Екипите по зимно поддържане продължават да са в готовност и са на терен.По отсечката Слънчев бряг – Обзор е забранено преминаването на камиони над 12 тона.За всички останали превозни средства пътищата са отворени, но се изисква повишена концентрация, съветват от полицията.О там призовават шофьорите да не тръгват на път без подходяща подготовка и да се движат със съобразена скорост.Зимната обстановка изисква стриктно спазване на дистанция и избягване на резки маневри, уточняват от МВР.