Безплатни буферни паркинги ще функционират на територията на Община Царево вместо "Синя зона", видяДоскоро местната администрация обсъждаше възможност за въвеждане на платено паркиране, но сега изглежда е взето друго решение.Буферни паркинги ще има включително в кв. "Василиков", един в село Лозенец и един в Ахтопол с възможност за разширяване.Остава в сила досегашният ред за предплатено паркиране с абонамент тип конус за цялата община, като системата ще бъде надградена с повече контрол по отношение на валидност на стикерите и заплатения абонамент, заедно с безпрепятствено използване на конуса и паркомястото.Както и до сега в Царево ще има няколко платени паркинга, стопанисвани от общината или частен субект, с цел кратковременно паркиране.От настоящия момент можете да се кандидатства за закупуване на абонамент за паркиране на касите на фронт офисите в Община Царево, като цените и условията остават непроменени.До летния сезон ще бъдат определени и безплатните буферни паркинги."Причините за това да не се въвежда "Синя зона" и "Жълта зона" са част от предложенията, които постъпиха, са за въвеждане на цялостна синя зона, без значение в коя част на населеното място. Такъв модел според нас е твърде краен и ще има за резултат затруднения както за местното население, така и за туристите. Повечето от предложенията са еднопосочни и взаимоизключващи се, а предложеният балансиран модел от Община Царево между синя зона за кратковременно паркиране и зона за абонамент, среща неодобрение, заради това, че не гарантира конкретно парко място пред имота. Считаме, че с надграждане на досегашния модел на паркиране по отношение на повече контрол и с обособяване на безплатни буферни паркинги, ще бъдат постигнати по-добри резултати. По този начин ще сме и модел за устойчив туризъм и добро място за живеене, давайки възможност на жителите и гостите на града за безплатно паркиране, предплатено място или кратковременен паркинг при нужда", заяви по темата кметът на Царево Марин Киров.