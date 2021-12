В Ченгене скеле ще отбележат Никулден по стар стил

© Рибарите от Ченгене скеле тачат своя покровител свети Николай Чудотворец. Всяка година те посрещат Никулден с много тържества и ритуали както на 6 декември, така и по стар стил – на 19 декември. Традицията ще бъде спазена и тази година.



Богата програма за празника е подготвил и Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле". На 18 и 19 декември там ще се готвят вкусни рибни ястия, ще има музика и веселба, много забавления за малки и големи! И в двата дни посетителите на комплекса ще могат да разгледат специалното коледно градче – базар, предлагащо множество вкусни изненади и изящни подаръци, както и гостуващата изложба на РИМ – Бургас "От Свети Никола до Дядо Коледа“.



В събота, 18 декември, талантливите деца от подготвителните групи на Детски хор "Милка Стоева“ ще поздравят присъстващите с някои от най-добрите си изпълнения, в рамките на концерта "Коледата в нас“. Началният час е 11:30. Музикалните емоции ще продължат и в следобедните часове с изпълнения на китара. Николай Райков ще представи някои от вечните хитове на Queen, Deep Purple, Led Zeppelin и други.



Кулминацията на празненствата е в неделя, 19 декември. В 11:30 часа е началото на парадната обиколка с лодки на местните рибари и ритуала по хвърляне на венци и цветя в морето в памет на загиналите моряци. Малко след това ще се състои освещаването на рибния курбан и лодките на рибарите за здраве и благоденствие.



Тържествата ще продължат в следобедните часове с изпълнения на стари рибарски песни и популярни бургаски шлагери, с участието на Хари Сърабян, представяне на различни таланти от Рибарското селище, както и специална прожекция на филма "Ченгене скеле. Бъдещето на традициите“.



Време е за Никулден по стар стил в Ченгене скеле!







Вижте цялата програма:







18 декември /събота/



10:00 – 18:00 ч. - Рибарско коледно селце – празничен базар



10:00 – 18:00 ч. - Изложба "От Свети Никола до Дядо Коледа“, РИМ-Бургас



11:30 ч. "Коледата в нас“ – Поздрав на подготвителни групи от ДХ "Милка Стоева“



15:00 ч. "Струни край морския бряг“ – изпълнения на китара - с Николай Райков



В програмата ще звучат: Tommy Emmanuel - пиеси за китара. Jerry Reed - пиеси за китара. Brent Mason - пиеси за китара. QUEEN - Love of my life, Somebody to love. ERIC CLAPTON - Tears in heaven. RAINBOW - Stone cold, Street of dreams. DEEP PURPLE - Love conquers all. PAUL RODGERS - All right now, Feel like makin' love , Hoochie Coochie man. RIGHTEOUS BROTHERS - Unchained melody. : B.J.THOMAS - Raindrops keep fallin' on my head. JIMI HENDRIX - Hey Joe. LED ZEPPELIN - Stairway to heaven. BEATLES - I love her, Norwegian wood, Michelle, I'll follow the sun и мн. др.







19 декември /неделя/



10:00 – 18:00 ч. - Рибарско коледно селце – празничен базар



10:00 – 18:00 ч. - Изложба "От Свети Никола до Дядо Коледа“, РИМ-Бургас



11:30 ч. - Парадна обиколка с лодки на местните рибари и хвърляне на венци в морето



12:00 ч. - Церемония по освещаване на рибарски лодки и рибен курбан



12:00 ч. - Рибен курбан от рибарите на Рибарско селище



12:30 ч. - "Празнична лакардия“ – изпълнение на стари рибарски песни и популярни бургаски шлагери – с участието на Хачо Сърабян



14:30 ч. - Талантите на Ченгене скеле – поети, музиканти и танцьори от Рибарското селище



15:00 ч. - Прожекция на филма "Ченгене скеле. Бъдещето на традициите“.