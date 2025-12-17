Общинският съвет в Бургас реши да заложи 30 000 лв. в бюджета на града за 2026 г. за изграждане на фитнес на открито в кв. "Долно Езерово", предаде репортер наСъоръжението ще има стандартни елементи за тренировка на открито - уреди за сила, баланс, разтягане и кондиция, както и необходимата ударопоглъщаща настилка и обезопасителни елементи.Вносителите на Проекта за решение подчертават, че в момента в квартала не съществува подобна полощака, а нейното изграждане ще насърчи физическата активност, ще подобри социалната среда в района и ще създаде ново, модерно и функционално обществено пространство.