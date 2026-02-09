34-годишен мъж от Камено бе задържан от полицията за опит за бягство с тротинетка, разбра Burgas24.bg.Случаят се развива в събота вечерта.Полицаи от местното районно спрели в района на кръстовище в града водач на тротинетка, който отказал да даде документ за самоличност и се държал арогантно, агресивно и неуважително към униформените.След като разбрал, че ще бъде задържан за това, че съзнателно противозаконно пречи на длъжностни лица да си свършат работата, водачът представил лична карта, като е установено, че това е 34-годишен мъж от Камено.В последствие му е обяснено, че ще му бъде съставена глоба с фиш по Закона за движение по пътищата, което довело до нов изблик на агресия на водача и опит, качвайки се на електрическата тротинетка, да избяга.Задържан е за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.