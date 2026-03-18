В Пловдив официално откриха 30-ото издание на "Природа. Лов. Риболов“ и 28-ото издание на "Цветна пролет“, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това се случи пред Палата 7 в 12:00 часа. На откриването присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров и новият областен управител Владислав Попов.

В 11.45 часа започнаха демонстрациите на древни бойни и ловни обичаи в изпълнение на "БагаТур“ - организацията, посветена на възстановяване и популяризиране на ценностите и културата на прабългарите. От 11:00 часа най-известният български готвач Ути Бъчваров посреща гостите с вкусен гулаш от дивечово месо пред Палата №3

Лекции, демонстрации, обучения и атракции за посетителите са подготвили организаторите на "Природа. Лов. Риболов“ 2026. Събитията са насочени както към професионалисти, така и към широката публика, с акцент върху практическите знания и преживяванията за децата.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов не дойде в Пловдив за откриването на форума, както бе анонсирано предварително.