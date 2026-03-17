В "Победа" почерня от полиция: 10 са задържани, открити са пари и списъци за гласове
© Burgas24.bg
Полицаите са претърсили 8 адреса, съобщи комисар Марин Димитров – началник на отдел "Охранителна полиция и КАТ“. На два от тях са открити големи суми пари и списъци с имена на хора със записани срещу тях суми, за които се предполага, че са свързани с купуване на гласове. Задържаните за това престъпление са били активни и на предишни избори.
На един от адресите е разбита лаборатория за производство на синтетични наркотици. На трети адрес е намерено голямо количество крадени вещи. В хода на операцията са установени лица, обявени за общодържавно издирване. В други къщи са намерени наркотици, но в по-малки количества.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.