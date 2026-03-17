10 души са задържани при акция тази сутрин в бургаския кв. "Победа“, предаде репортер на. В момента се провежда превантивна специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението.Полицаите са претърсили 8 адреса, съобщи комисар Марин Димитров – началник на отдел "Охранителна полиция и КАТ“. На два от тях са открити големи суми пари и списъци с имена на хора със записани срещу тях суми, за които се предполага, че са свързани с купуване на гласове. Задържаните за това престъпление са били активни и на предишни избори.На един от адресите е разбита лаборатория за производство на синтетични наркотици. На трети адрес е намерено голямо количество крадени вещи. В хода на операцията са установени лица, обявени за общодържавно издирване. В други къщи са намерени наркотици, но в по-малки количества.