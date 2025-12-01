СУ "Свети Климент Охридски“ в бургаския квартал "Рудник“ отбеляза днес празника си с откриване на STEM център по математика, информатика и природни науки. Събитието започна с изпълнение на фолклорна музика и танци от училищния състав в двора на училището.На откриването присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието Валентина Камалиева, директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева, общинският съветник Ева Михалева, управителят на Центърът за обществена подкрепа Мария Атанасова, директорът на училището Живка Гергова, учители, родители и ученици.Новият STEM център включва два високотехнологични кабинета – по природни науки, математика и информационни технологии. Центърът е оборудван със съвременна учебна и технологична база, която да осигури на учениците възможност за практическо и иновативно обучение. Сред наличното оборудване са: компютри "all-in-one“ за работа с електронни образователни ресурси, интерактивна дъска за визуализация и електронно обучение.Кабинетите разполагат още със стереоскопичен лаптоп zSpace Inspire, който позволява изследване и взаимодействие с 3D обекти в реално време, 3D очила за виртуална реалност – за по-интерактивно и ангажиращо обучение, 3D принтер — за проектиране и отпечатване на модели, прототипи и учебни материали, конструкторен комплект LEGO® Education BricQ Motion Prime (562 елемента), който да подпомага упражнения по механика, инженерно мислене и конструиране и машина за изрязване и релеф — инструмент за практически проекти, моделиране и творчество.Освен технологичната база, STEM центърът включва и обновен кабинет по география и икономика, оборудван с необходимите софтуерни и пособия за провеждане на съвременни интерактивни уроци.Създаването на STEM центъра е част от дългосрочната стратегия на училището и община Бургас за осигуряване на модерна, сигурна и достъпна образователна среда.Това ще подкрепи учениците в развиване на практически умения, критично мислене, дигитална и технологична компетентност, както и да стимулира интерес към природни науки, технологии, инженерство и математика — области, които са ключови за образованието и професионалното развитие в 21-ви век.Модерният STEM център е изграден по процедурата "BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда““ на Националния план за възстановяване и устойчивост, подкрепен от Европейския съюз.