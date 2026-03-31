Приятели и близки на зверски убития Стефан Денев-Поляка подготвят голям протест пред РУ на полицията в Слънчев бряг в петък. Те ще настояват за справедлив процес и наказание на убиеца - 36 годишния Живко Георгиев от село Оризаре, известен с прякора Зоро. Срещу него Окръжната прокуратура в Бургас вече е повдигнала обвинение за умишлено убийство и той е задържан.

Припомняме, че инцидентът стана в Слънчев бряг, след като Поляка и негови приятели се спречкала с компанията на Зоро в заведението на хотел "Диамант“ на 29 март т. г. призори. Двете групи били озаптени от охраната, изведени навън и уж се разотишли. Зоро и приятелите му се метнали в такси и се прибирали към Оризаре. Поляка, който бил общински полицай, си тръгнал пеш, пишат от "Труд". Но по пътя бил забелязан от групата и бил нападнат. Зоро пребил жестоко опонента си. 48-годишният Стефан Денев се свлякъл на земята и издъхнал. Зоро от Оризаре бил безработен. През 2014 г. е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол.

Междувременно приятелката на Стефан Денев-Поляка разтърси социалните мрежи, след като оповести, че е бременна. "Бих тръгнала с теб, но трябва до остана и да бъда силна, и да дам живот на плода на нашата любов", написа тя във Фейсбук.“

"Днес е Стефан. Ако замълчим - утре може да е всеки от нас. Искаме истината. Протестът е мирен, но непреклонен. Ще покажем, че обществото ни има глас и че всеки човешки живот има значение", написаха организаторите на протеста в петък.