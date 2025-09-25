ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|В Световния ден на туризма: Вход свободен в музеите на остров Света Анастасия и Ченгене скеле
Общинско предприятие "Туризъм“ се присъединява към инициативата и ще посреща посетители при вход свободен в два любими обекта - остров Света Анастасия и културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“.
През целия съботен ден музеят в туристически комплекс Остров Света Анастасия ще очаква всички любопитни посетители, които ще научат повече за историята на това магично място в Бургаския залив.
Обектът привлича хиляди туристи целогодишно, а незабравимото пътуване до там започва от Магазия 1.
Необходимо е да направите резервация за пътуване с корабите "Бургус“ и "Анастасия“ на телефон: 0882 004124. Цената на стандартен билет за пътуване е 18 лв.
Рибарското селище Ченгене скеле и туристическият комплекс се радват на голям интерес и популярност както от български, така и от чуждестранни посетители.
Експозиционните къщички "Тайфа“, "Бурунтия“ и "Евксински понт“ и експонатите в тях разкриват историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци.
На 27 септември от 11:00 до 17:00 ч. те ще ви очакват за едно вълнуващо пътуване от древността до наши дни!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
11:16 / 25.09.2025
Верижна катастрофа в Бургас
10:19 / 25.09.2025
Пожар край манастир "Света Богородица" – двама бургазлии са в аре...
09:55 / 25.09.2025
Висока скорост в завой погуби моторист в Слънчев бряг
09:19 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Още трима неразумни шофьори изгоряха в Бургаско
17:40 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета