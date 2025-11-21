Обучение по първа помощ в УМБАЛ Бургас разсея най-честите заблуди и грешки, които хората допускат от незнание и липса на опит. То обхвана теми и състояния, с които всеки може да се сблъска в ежедневието – от сравнително безобидно кръвотечение от носа до реакция при катастрофа и загуба на съзнание. Лекторите д-р Светослав Тодоров, неврохирург и зам.-директор на болницата, и парамедикът Димитър Ненчев демонстрираха правилните начини за оказване на помощ. Сред важните акценти бяха предупрежденията никога да не се бърка в устата на човек, за да му се "вади езикът", нито с ръце, нито с предмети. "А ако искаме да проверим дали паднал на улицата непознат е объркан, правилният въпрос не е на колко години е, а кой ден е днес – въпрос, на който и ние знаем отговора", поясни д-р Тодоров. Той припомни и основното правило при среща с пострадал – първо да обезопасим себе си, след това да оценим състоянието му и едва тогава да звъним на 112.Парамедикът Димитър Ненчев обърна внимание върху правилните техники за спиране на кръвотечение, както и върху подръчните средства, които всеки може да използва в подобна ситуация. Той провокира участниците с въпроса знаят ли какво съдържа автомобилната аптечка, която всички сме длъжни да притежаваме и да представим при проверка, и дали могат да използват съдържанието ѝ ефективно. Бяха демонстрирани стъпките за оказване на първа помощ при безсъзнание, различни видове травми, наличие на чуждо тяло в дихателните пътища или в очите, черепно-мозъчни и гръбначни увреждания, инфаркт, инсулт и други спешни състояния, характерни както за възрастни, така и за деца и бебета.Обучението засегна и изключително важната тема за наркотичните вещества – как родителите могат да разпознаят признаци на употреба, какво поведение да наблюдават и как да реагират при съмнение или инцидент. Акцентът беше естествено продължение на силното послание от филма "Един грам живот", насочен към превенция на употребата на наркотици сред младите хора. Специален гост на събитието беше Мариела Кирова – един от създателите на филма. Тя подчерта значението на открития разговор между родители и деца по темата за зависимостите, които, за съжаление, вече се срещат дори сред 10-годишни.Обучението е част от усилията на УМБАЛ Бургас да подкрепя родителите и да насърчава активната превенция и здравна грамотност в обществото. То се провежда под егидата на БЧК, където д-р Светослав Тодоров е лектор в курсовете по първа помощ за шофьори. Планирани са още подобни инициативи на различна тематика.