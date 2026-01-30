В УМБАЛ Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия, купено без рецепта
"Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Момчетата дойдоха да видят приятеля си. Бяха разкаяни и разстроени. Когато се върна в съзнание, той също се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха – и деца, и родители", разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето.
За случая е информирана полицията. Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание. По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.
През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.
Лекарите от УМБАЛ Бургас отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст. Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроения, засилен интерес към опасни "предизвикателства" в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания. Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към тяхната среда, онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.
