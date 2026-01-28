Съдови хирурзи от УМБАЛ Бургас върнаха надеждата на млада бургазлийка, че ще успее отново да бъде майка. Преди да стане пациентка на Клиниката по съдова хирургия, семейството преживява тежки загуби – два спонтанни аборта и мъртво раждане в осмия месец.Наред с емоционалния срив, жената страда от постоянна умора, слабост в краката, мускулна болка и стягане при ходене. Краката ѝ са непрекъснато студени. Диагнозата се оказва рядко заболяване – Синдром на Лериш, изключително нетипично за възрастта ѝ – едва 30 години."Тя сподели, че симптомите са започнали след прекаран COVID-19 преди 2–3 години и оттогава се влошават. Синдромът на Лериш представлява стеснение или запушване на коремната аорта и основните артерии към краката и малкия таз. В резултат кръвта не достига в достатъчно количество до органите в таза", обясни д-р Майа Стоянова от Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас.По думите ѝ именно това е причината за тежките репродуктивни загуби. "Когато матката не се кръвоснабдява адекватно, тя не може да износи бременността – липсват кислород и хранителни вещества, необходими за нормалното развитие на плода". Още повече, че преди началото на симптомите жената е имала една успешна бременност, което навежда лекарите на мисълта, че проблемът не е от гинекологичен характер.Семейството търси помощ на много места, но без конкретно решение. Едва след насочването към Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас има шанс за лечение. Стандартният подход при подобни случаи включва голяма и рискова операция с поставяне на изкуствена протеза на коремната аорта – интервенция, която би застрашила както живота на пациентката, така и нова бременност.Под ръководството на началника на клиниката проф. д-р Валентин Василев, д.м. е сформиран екип, който намира смело и различно решение. След прецизна оценка е приложено щадящо, минимално инвазивно хирургично лечение, което успешно възстановява кръвоснабдяването без тежка и животозастрашаваща операция."Този случай е ценен и от научна гледна точка. Заболяването е изключително рядко в млада възраст и лесно може да остане неразпознато. Той ясно показва, че причината за репродуктивни неуспехи може да бъде и съдов проблем. Навременното му откриване и правилното лечение са решаващи за живота и бъдещето на пациентите", обясни проф. д-р Валентин Василев.Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас е специализирана в лечението на сложни съдови заболявания с индивидуален подход към всеки пациент. Доверието към екипа расте – през миналата година в клиниката са лекувани над 1600 пациенти, което я нарежда на второ място по брой приети сред всички отделения на болницата.