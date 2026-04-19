За новин проблеми с машини за гласуване в Бургаско, съобщава БНТ.
В две секции възможността за упражняване на глас чрез устройство е прекратена и се гласува само с хартия.
Това са секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас.
От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване с устройството машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още 7 сигнали, свързани с проблем с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали там ще бъде преустановено гласуването с устройства.
Както Burgas24.bg вече съобщи, още в началото на изборния ден в секция № 67 в Бургас също имаше проблем с машината за гласуване.
