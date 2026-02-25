Сподели close
В галерия “ Георги Баев" отваря врати Ателие за декорация на керамика EARTH & BRUSH, създадено с любов към земята, цветовете и свободното изразяване.

Едно пространство за забавяне на темпото, за свързване със себе си, за създаване на нещо лично, което остава.

Ето и описание на преживяването в няколко стъпки:

- всеки участник избира своя съд

- получава кратки насоки и вдъхновение

- потапя се в творчески процес 

- създава уникален предмет

- преживява спокойствие, радост и свързване

- следва глазиране и изпичане в професионална пещ на предметите- процес, който ще им предаде блясък, дълбочина и устойчивост.

За кого е подходящо?

За деца и възрастни, които търсят релакс, креативност, социално преживяване; персонален подарък.

Кое е отличителното:

- малки групи

- индивидуално внимание

- специална атмосфера

- подбрана музика, вино; чай; кафе

- тематични събития /рожден ден, моминско парти, тиймбилдинг..

Ателието ще има обявени предварително седмични занимания. 

Ръководители: Таня Стоянова и Даниел Кръстев 

Очаквайте първите дати!

За информация и записване: 

0889444819