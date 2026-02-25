В галерия "Георги Баев" отваря врати Ателие за декорация на керамика
Едно пространство за забавяне на темпото, за свързване със себе си, за създаване на нещо лично, което остава.
Ето и описание на преживяването в няколко стъпки:
- всеки участник избира своя съд
- получава кратки насоки и вдъхновение
- потапя се в творчески процес
- създава уникален предмет
- преживява спокойствие, радост и свързване
- следва глазиране и изпичане в професионална пещ на предметите- процес, който ще им предаде блясък, дълбочина и устойчивост.
За кого е подходящо?
За деца и възрастни, които търсят релакс, креативност, социално преживяване; персонален подарък.
Кое е отличителното:
- малки групи
- индивидуално внимание
- специална атмосфера
- подбрана музика, вино; чай; кафе
- тематични събития /рожден ден, моминско парти, тиймбилдинг..
Ателието ще има обявени предварително седмични занимания.
Ръководители: Таня Стоянова и Даниел Кръстев
Очаквайте първите дати!
За информация и записване:
0889444819
