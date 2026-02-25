В галерия “ Георги Баев" отваря врати Ателие за декорация на керамика EARTH & BRUSH, създадено с любов към земята, цветовете и свободното изразяване.Едно пространство за забавяне на темпото, за свързване със себе си, за създаване на нещо лично, което остава.- всеки участник избира своя съд- получава кратки насоки и вдъхновение- потапя се в творчески процес- създава уникален предмет- преживява спокойствие, радост и свързване- следва глазиране и изпичане в професионална пещ на предметите- процес, който ще им предаде блясък, дълбочина и устойчивост.За деца и възрастни, които търсят релакс, креативност, социално преживяване; персонален подарък.- малки групи- индивидуално внимание- специална атмосфера- подбрана музика, вино; чай; кафе- тематични събития /рожден ден, моминско парти, тиймбилдинг..Ателието ще има обявени предварително седмични занимания.Ръководители: Таня Стоянова и Даниел КръстевОчаквайте първите дати!За информация и записване:0889444819