Водолази от СНЦ “Приятели на Морето – Бургас" организираха Коледно гмуркане. В навечерието на светлия християнски празник – Рождество Христово, те се събраха на платформата на Мостика в Бургас и влязоха заедно в морето при температура на морската вода 10 градуса. В събитието се включиха гости от варненския клуб “Scuba4stars" и гмуркачи от Пловдив. Посрещна ги водолазен Дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички присъстващи.Този път Коледното гмуркане имаше ретро привкус - водолазите представиха интересна ретро система със затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.По традиция, след потапяне, водолазите търсиха гърне пълно с жълтици, отвориха шампанско под водата и носеха със себе си коледната елхичка.