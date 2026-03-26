В пенсионерския клуб към Пристанище Бургас почетоха паметта на тракийските бежанци. На 26 март отбелязваме Деня на Тракия и си припомняме за хилядите българи, които преди повече от век са били принудени да напуснат родните си места.

За членовете на "Пенсионерски клуб – Пристанище Бургас“ денят носи особен смисъл, защото голяма част от тях са потомци на тракийски бежанци.

"Днес е ден на смирение заради тези мрачни дни в нашата история, но и е ден на радост, защото нашият град се е развил след тракийското преселение. Градът ни е отворил вратите си за всичките хиляди бежанци и почти няма семейство в Бургас, което да не е свързано с Тракия“, коментира в приветствието си кметът Димитър Николов.

Той благодари на членовете на клуба, които с дейността си пазят българските традиции и спомена за тракийските си предци.

Лично Сливенският митрополит Арсений отслужи Заупокойна молитва и благослови присъстващите.

На тържеството присъства също така и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.