В пенсионерския клуб към Пристанище Бургас почетоха паметта на тракийските бежанци
За членовете на "Пенсионерски клуб – Пристанище Бургас“ денят носи особен смисъл, защото голяма част от тях са потомци на тракийски бежанци.
"Днес е ден на смирение заради тези мрачни дни в нашата история, но и е ден на радост, защото нашият град се е развил след тракийското преселение. Градът ни е отворил вратите си за всичките хиляди бежанци и почти няма семейство в Бургас, което да не е свързано с Тракия“, коментира в приветствието си кметът Димитър Николов.
Той благодари на членовете на клуба, които с дейността си пазят българските традиции и спомена за тракийските си предци.
Лично Сливенският митрополит Арсений отслужи Заупокойна молитва и благослови присъстващите.
На тържеството присъства също така и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
