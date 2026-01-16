В сряда в село Росен служители от Районно управление – Созопол спрели за проверка лек автомобил "Алфа Ромео“, управляван от 35-годишен мъж. Тестът му показал, че шофира след употреба на наркотични вещества - кокаин, метамфетамин и метадон, съобщиха заот ОДМВР - Бургас.Водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.