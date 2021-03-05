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|В събота е Голяма задушница, вижте как да се придвижите до гробищния парк
От общинския превозвач "Бургасбус“ припомнят кои са линиите, които гражданите може да използват, за да посетят гробищния парк.
- линия Б1 → Терминал "Меден рудник“ – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – "Александровска“ – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал "Изгрев“;
→ Терминал "Изгрев“ – "Изгрев“, "Акве Калиде“ – "Велека“ – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал "Юг“ – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал "Меден рудник“;
- линия 11 → Терминал "Славейков“ – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти пехотен черноморски полк" – бул. "Демокрация" – жп гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал "Славейков“;
- линия 12 → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти пехотен черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал "Славейков“;
- линия 15 → Автогара "Юг“ – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. "Сарафово“;
→ кв. "Сарафово“ – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара "Юг“;
- линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал "Меден рудник“.
При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.
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