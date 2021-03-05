Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
В събота е Голяма задушница, вижте как да се придвижите до гробищния парк
Автор: Екип Burgas24.bg 15:17 / 05.03.2021Коментари (0)266
©
В събота, 6 март, Българската православна църква отбелязват Голяма задушница, наричана още Месопустна. На този ден се отдава почит към починалите близки.

От общинския превозвач "Бургасбус“ припомнят кои са линиите, които гражданите може да използват, за да посетят гробищния парк.

- линия Б1    → Терминал "Меден рудник“ – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – "Александровска“ – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал "Изгрев“;

                     → Терминал "Изгрев“ – "Изгрев“, "Акве Калиде“ – "Велека“ – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал "Юг“ – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал "Меден рудник“;

- линия 11    → Терминал "Славейков“ – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти пехотен черноморски полк" – бул. "Демокрация" – жп гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал "Славейков“;

- линия 12     → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти пехотен черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал "Славейков“;

- линия 15    → Автогара "Юг“ – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. "Сарафово“;

                     → кв. "Сарафово“ – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара "Юг“;

- линия Б11  →  Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

                    →  Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека –  ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал "Меден рудник“.

При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!


Още новини от Новини от Бургас:
Бургазлия видя нещо опасно в града ни! Зове за спешни мерки, за д...
15:35 / 05.03.2021
По-малко заразени с COVID в Бургаско, осем души загубиха битката ...
14:00 / 05.03.2021
Най-добрият филм на "Златна роза" с премиера в Бургас
12:10 / 05.03.2021
В началото на май Бургас отново ще е столицата на цветята
11:41 / 05.03.2021
Важно! Затварят част от бургаска улица за ВиК ремонт
11:35 / 05.03.2021
Един от най-добрите нефролози у нас ще преглежда безплатно диализ...
11:12 / 05.03.2021

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Март 2021 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
Парламентарни избори 2021 г.
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Брутална агресия към млада майка в Пловдив
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: