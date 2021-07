В събота и неделя ще има извънредни курсове на автобус №3

© В събота и неделя, 31 юли – 1 август, Общината и "Бургасбус“ ще осигурят по един извънреден курс по маршрута на линия №3. Последният автобус към Минералните бани тръгва от Бургас в 23.00 часа. Вместо да се прибере, той ще изчака за още един курс, тъй като се очаква на много от гостите на Metalhead Beer Fest да не им се прибира рано-рано. Така че и в събота, и в неделя автобус №3 ще чака в 23.40 часа своите пътници на колелото (кръговото кръстовище) на Минералните бани. Можете да го използвате със заредена карта или закупен вътре билет.



Второто издание на бургаския Metalhead Beer Fest ще събере в парк "Минерални бани“ цели 16 производители на крафт бира. Главен организатор на събитието е едноименната пивоварна Metalhead, чиито напитки носят имена на известни метъл групи и песни. Събитието отново е подкрепено от Община Бургас.



Освен възможността да опитате невероятно разнообразие от крафт бири под шарената сянка в парк "Минерални бани“, на феста ще се слуша и яка музика. Ще има сцена, на която ще видим бургазлиите от Силует и Lek City Case, както и софийските Brothers in Blood и People of Maha. За настроението на посетителите ще се грижат още DJ Ряз, DJ Джонката и Rawk’n’roll.



Тази година участващите пивовари са 16 – 13 български и 3 от чужбина. Те ще ви предложат над 60 различни вида бира.



Ето го и окончателния line up на Metalhead Beer Fest 2021:



Beer Basta rds



Gb Craft Brewery "Blek Pine"



Cohones Brewery



ДИВО ПИВО



Dogma Brewery



Dunav Craft Brewery



Hop Hooligans



Пивоварна Kazan Artizan



Mad Scientist



Пивоварна Мелтум



Metalhead Brewery



Pelta Brewing



Rhombus Craft Brewery/ Крафт пивоварна Ромбус



Rocket Science Beer



Sofia Electric Brewing



Пивоварна "Трима и Двама"



През двата фестивални дни, събота и неделя, със сигурност няма да останете гладни. Освен огромното разнообразие от бира, ще откриете в парка най-интересното от стрийт фууд кухнята. Ще можете да избирате между сочни бургери, паея, домашен сладолед и много други вкусотии. Също така са предвидени зони за игри и винтидж маркет.



Целта на Metalhead Beer Fest е популяризиране на крафт бирената култура в Бургас (и България) и затвърждаване мястото на нашия град на фестивалната сцена на България. Ето няколко полезни факта за това как ще бъде организирана територията:



- Бира ще се купува с жетони;



- Жетоните ще се продават на входа, 1 жетон = 1 лев;



- Жетоните ще можете да заплащате в брой или с карта;



- Бирите ще се наливат в дегустационни чаши от 150 мл.;



- Експерите от Metalhead Brewery препоръчват засилена консумация на бира!







Очаква се много силно представяне на международните гости на фестивала:



* Hop Hooligans от Румъния ще наливат тяхната амброзия. Обещали са минимум 4 различни бири!



* Mad Scientist, може би най-популярната пивоварна на унгарската крафт сцена, са задължителна спирка в колекцията на всеки beer geek!



* Dogma Brewery отваря врати през 2016 г. в Белград и оттогава е най-популярната сръбска пивоварна. Произвеждат изключително разнообразие от крафт бири, част от които ще опитаме на Metalhead Beer Fest 2021.



Още веднъж музикалната програма по дни и часове:



31.07.2021



18:00 - Brothers In Blood Official



20:00 - Lek City Case



01.08.2021



18:00 - People of Maha



20:00 - Siluet Rock.