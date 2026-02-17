В училище "Васил Левски" в кв. "Горно Езерово" ще се обучават в STEM център по природни науки
Директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева поздрави ръководството, екипа и учениците на училището от името на кмета Димитър Николов и пожела STEM центърът да се превърне в място на вдъхновение, където любопитството среща иновациите, а идеите се превръщат в реалност.
Поздравления към ръководството и всички гости отправи и началникът на Регионално управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева.
Новият STEM център включва три класни стаи, обособени в Център по природни науки. Пространството е организирано в три отделни зони – зона за практическа работа, зона за експерименти и зона за работа в електронна среда. Модерната образователна среда дава възможност за прилагане на иновативни методи на преподаване и активно учене чрез изследване, наблюдение и работа по проекти.
Центърът е оборудван с високотехнологична образователна и свързваща комуникационна система (ВОСКС), интерактивни дисплеи, преносими компютри, конферентни камери, мобилна лаборатория, лабораторна камина, оранжерия, очила за виртуална реалност и мебели за цялостно обзавеждане на кабинетите. Така новата база създава условия за развитие на дигитални умения, критическо мислене и интерес към науката и технологиите.
В училище "Васил Левски“ – кв. "горно Езерово“ се обучават над 450 ученици от подготвителни групи до 7 клас. Учебното заведение предлага и професионална паралелка по кулинария, като провежда учебни практики и съвместни обучителни инициативи с Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“.
С реализирането на този проект ОБУ "Васил Левски“ прави важна стъпка към модерно и качествено образование, съчетавайки богатото си историческо наследство с изискванията на съвременния свят.
