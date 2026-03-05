Заграждението за котки в бургаския комплекс "Изгрев“ е било разбито научи. Днес полицията и представители на Общината са били уведомени, съобщиха от сдружение "Обединени за правата на животните“."Имаме свидетелски показания и описание на извършителите – мъж и млада жена. Деянието е извършено около 3:30 ч. снощи. Жената е видяна пред задния вход, където са оставени 10-те свалени платна. Когато забелязва човек на терасата, спокойно и бавно тръгва с ръце в джобовете“, казват от сдружението.Пространството се обгрижва от членове на сдружението и доброволци в района, а заграждението е поставено от Община Бургас.