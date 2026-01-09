Сподели close
Служители от Първо Районно управление – Бургас са заловили 25-годишен криминално проявен варненец, който е откраднал 840 лева на 26 декември  от магазин, разположен на ул. "Ивайло“.

Задържаният е направил  пълни самопризнания. Работата по случая продължава.