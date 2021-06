Васил Петров пее Дийп Пърпъл и Стинг на 1-ви юли на Летния театър

© Големият български музикант и изпълнител Васил Петров ще представи "SymphoNY way" 2 в Летния театър на 1 юли от 20.30 часа. Преди концерта той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов и му подари най-новия си албум "LOVE SONGS Vol.1", който също ще бъде част от концертната изява в Летния театър. По време на срещата двамата събеседници обсъдиха редица идеи за бъдещи културни проекти в морския град.



Освен теми от новият му албум "LOVE SONGS Vol.1“, на концерта ще чуете нова авторска филмова музика на Васил Петров, както и неговата интерпретация на поп и рок хитове, като "Fragile“ на Стинг и "Soldier of Fortune“ на Deep Purple, филмови теми – "Schindler's List“ (Списъкът на Шиндлер), "Smile“ на Чарли Чаплин, "Feelings“ на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей и нова версия на едни от най-великите песни на Бийтълс - Something, Yesterday и Michelle.



Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan присъства в концерта, както и хитовете на Франк Синатра и някои изненади. Всички те са в симфоничен прочит на Врачанска филхармония с джаз трио с талантливите музиканти - Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас китара) Кристиян Желев (ударни). Диригент е Христо Павлов, а специален гост-солист е забележителната цигуларка и носител на множество световни награди – Зорница Иларионова. Аранжиментите в програмата са дело на Ангел Заберски - младши, Румен Тосков – Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.



Билети за концерта на Васил Петров в Бургас може да намерите на касата на Часовника и в мрежата на ивентим.



* Концертът е част от лятното турне "SymphoNY way“ 2, което започна с летящ старт и поредица от бисове в Сливен, Пловдив и Карлово.



Останалите дати на турнето са: 3 Юли в Петрич - стадион Цар Самуил, 8 Юли са в Ямбол – Лятно кино, 10 Август в Плевен – двора на историческия музей, 11 Август във Велико Търново – Летен театър, 26 Август в Търговище - Арена Търговище, 6 Септември в Ловеч, 7 Септември в Шумен – Студенски парк, 8 Септември в Русе – Канев център, 22 Септември в Созопол – Амфитеатър Созопол.



Медийни партньори на турнето са Радио 1.



Концерта ще се проведе при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването. Местата са силно ограничени, при спазване на противоепидемичните мерки и 50% капацитет на залите.