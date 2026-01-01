Важна информация от "Бургасбус"
От днес цените на всички превозни документи - и в градския, и междуселищен транспорт, ще бъдат превалутирани по официалния курс, съгласно тарифната политика на дружеството. През целия месец януари, когато левът и еврото ще бъдат законни платежни средства, пътниците ще могат да закупуват билети и карти в двете валути. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.
За да бъде извършен нормално процесът на преминаването към еврото, на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. касовите салони на дружеството няма да работят с клиенти. Първият работен ден от новата година ще започне на 02.01.2026 г. след 10.00 ч. на автогарите "Юг“, "Запад“ и Терминал "Меден рудник“. Транспортна къща и касата в Поморие ще отворят на 05.01.2026 г. Затова препоръчваме на всички пътници, които имат изтичащи абонаменти в градския транспорт и за междуселищните линии, да предвидят това своевременно и при необходимост да посетят най-удобната за тях каса до 30.12.2025 г.
Всички абонаменти и пакети, закупени преди 31.12.2025 г., ще бъдат валидни до изтичане на срока на валидност /за абонаментите/ или до изчерпване на наличността /за пакети 50 и 30 пътувания/. Стойностите на електронното портмоне, заредено в пластик карти или мобилно приложение ще се превалутират автоматично по официалния валутен курс.
След 20:00 ч. на 31.12.2025 г. всички системи на електронната билетна система - валидатори, мобилно приложение, уеб портал ще бъдат поетапно спрени за превключване на услугите, като се очаква процесът да продължи до края на 1 януари, тъй като изисква технологично време.
На 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. през целия ден няма да бъде възможно валидирането с банкови карти!
Стационарните вендинг машини ще работят до следобедните часове на 30.12.2025 г. Ще бъдат извършени технологични пренастройки за работен режим в евро и временно услугите, предоставяни от тях, няма да бъдат достъпни. Очаква се да започнат да функционират по-късно през месец януари, за което ще бъде пусната допълнителна информация в сайта на дружеството.
Напомняме, че от днес цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт ще бъде 0,80 евро /1,56 лева/. С цел улесняване на процеса на таксуване и предотвратяване на недоразумения и конфликтни ситуации, се призовават пътниците да приготвят по възможност точна сума или монети/банкноти с по-нисък номинал, независимо дали са лева или евро.
В периода на двойно обращение няма да се приемат смесени плащания и в двете валути, т.е. плащането трябва да бъде само в евро или само в лева.
Рестото, което служителите ни ще връщат ще бъде в евро, но при обективна невъзможност /липса на достатъчна моментна наличност/, върната в брой сума ще бъде в левовата равностойност
