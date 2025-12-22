Сподели close
Днес от 16:00 до 19:00 ч. ще бъде затворен за движение на превозни средства изходът от кръговото кръстовище на летището в посока Бургас.

Причината е полагане на асфалт по участъка, който се ремонтира.

Временната организация на движение ще засегне излизащите от кв. "Сарафово“ и Летище Бургас.

На двата изхода ще има работници, които ще пренасочват движението в посока Поморие.

Призовават се водачите в този часови диапазон да използват кръговото кръстовище преди Поморие и Слънчев бряг до бензиностанция "Макс ойл“, за да стигнат до Бургас.

Автобусите, които се движат по линия 15 и 15А и Поморие-Бургас и излизат от кв. "Сарафово“ и летището също ще използват временния маршрут за движение.