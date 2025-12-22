Важна информация за шофьорите
©
Причината е полагане на асфалт по участъка, който се ремонтира.
Временната организация на движение ще засегне излизащите от кв. "Сарафово“ и Летище Бургас.
На двата изхода ще има работници, които ще пренасочват движението в посока Поморие.
Призовават се водачите в този часови диапазон да използват кръговото кръстовище преди Поморие и Слънчев бряг до бензиностанция "Макс ойл“, за да стигнат до Бургас.
Автобусите, които се движат по линия 15 и 15А и Поморие-Бургас и излизат от кв. "Сарафово“ и летището също ще използват временния маршрут за движение.
Още от категорията
/
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирв...
20:15 / 21.12.2025
Дядо Коледа, Снежанка и елфчетата пристигат в Бургас
16:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.