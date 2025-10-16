Благотворителната кампания "Малки стъпки на големи герои“, организирана от Фондация "Нашите недоносени деца“, стартира от Бургас и поставя началото на национално турне в подкрепа на преждевременно родените деца и техните семейства. Кампанията ще премине през няколко български града, като целта ѝ е да повиши обществената осведоменост за нуждите, предизвикателствата и възможностите за подкрепа на най-малките герои в първите им дни от живота.Като част от кампанията са предвидени посещения на пътуващата арт-инсталация "Люлка на надеждата“ в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Варна и София, и благотворителна онлайн томбола, в която може да се включи всеки.Арт-инсталацията "Люлка на надеждата“ е пътуващо символично съоръжение, което ще "посети“ следните градове:- Бургас — 16 до 22 октомври- Стара Загора — 23 до 29 октомври- Пловдив — 30 октомври до 3 ноември- Варна — 5 до 9 ноември- София — 11 до 17 ноемвриЧрез арт-инсталацията посетителите ще могат да се запознаят с мисията на Фондацията, да се включат символично чрез снимки и споделяне в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои, както и да подкрепят каузата чрез дарения.Благотворителна онлайн томбола — билетът струва 10 лв., а с включването си всеки участник подкрепя недоносените деца и има шанс да спечели специални награди. Всички средства ще се използват за подпомагане на дейността на Фондацията.Финално събитие и семеен празник — на 16 ноември в България МОЛ, София, ще се състои заключителният етап на кампанията с богата програма: музика, творчески работилници за деца и родители, срещи с терапевти и специалисти, както и обявяване на победителите в онлайн томболата.България е сред страните с висок дял на преждевременно раждане, детска смъртност и мъртви раждания. Годишно над 6 500 бебета се раждат преждевременно — зад тези статистики стоят реални съдби, тревоги и нужди.Много от семействата преживяват емоционални и социални трудности – около 40 % от майките изпитват тревожност или депресивни симптоми, а при 30 % от децата съществува риск от дългосрочни физически или когнитивни затруднения.Към момента у нас не са осигурени адекватни държавни програми, които да подпомагат тези семейства системно.Фондация "Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители - от майки, преминали през трудния път на преждевременното раждане. Превърнахме личната си борба в обща кауза - защото знаем какво стои зад трудностите и страховете на семействата на недоносени деца. Работим повече от десетилетие с мисията всеки малък герой, който се ражда у нас, да получи най-добрата и съвременна грижа, а родителите му помощ и подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, чрез обмяна на опит с международни организации, в сътрудничество с експерти в областта на ранното детско развитие.- Даряване на апаратура и консумативи за неонатологични отделения.- Създаване на семейни стаи и кътове за кърмене в болнични структури.- Осигуряване на проследяване, терапевтични програми, ранна диагностика и консултации.- Психологическа подкрепа за семействата на недоносени деца.17 ноември се отбелязва вече повече от десетилетие у нас с цел да се повиши осведомеността за преждевременното раждане и обществената подкрепа за най-малките герои и родителите им. Тази година за първи път датата присъства официално и в календара на Световната здравна организация (СЗО). Включването ѝ признава сериозните проблеми, свързани с преждевременното раждане в глобален мащаб.