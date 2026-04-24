Подземната улица в Бургас и част от кръстовището между улиците "Христо Ботев“ и "Княз Борис Първи“ ще бъдат затворени за движение от 9:30 часа утре (24 април) до 18 часа на 25 април. Причината е подмяна на асфалтовата настилка на ул. "Христо Ботев“.

През останалата част на кръстовището ще се организира двупосочно движение на превозните средства, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

От Община Бургас препоръчват през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.

Отново утре от 9 до 17 часа ще се извършва ремонт на светофарната уредба на кръстовището на бул. "Димитър Димов“ с ул. "Атанасовско езеро“. В този часови период се налагат временни прекъсвания на работния режим на светофарната уредба.

Община Бургас призовава водачите на МПС и пешеходците преминаващи през кръстовището да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение.