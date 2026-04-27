Поради полагане на нова асфалтова настилка на ул. "Христо Ботев“ днес от 09:00 до 20:00 ч. се затваря за движение на пътни превозни средства участъкът от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Княз Борис“. Поетапно ще има затруднения при преминаването през кръстовищата с улиците "Васил Левски“, "Любен Каравелов“, "Македония“ и "Цар Самуил“, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
Това налага промени в линиите на градския транспорт, които преминават през този участък. За посочения период автобусите ще се движат по следните изменени маршрути:
Б1 и Б2
- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;
няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано"
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза
№ 9
- от Славейков – вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през ул. "Сан Стефано" - бул. "Демокрация" - ул. "Булаир" - бул. "Иван Вазов"
няма да се обслужват спирки: Христо Ботев, Операта
допълнителни спирки по маршрута: Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир
– от Меден рудник - вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Сан Стефано" – ул. “Одрин";
няма да се обслужват спирки: Областна управа, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/, Булаир, Оборище
В указания часови интервал линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.
Възможни са нарушения в разписанията на автобусите.
