В Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе среща с министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов. В нея участваха още Мария Петкова – началник на политическия кабинет на министъра, както и Валентина Камалиева – началник на РУО – Бургас. В срещата се включиха кметът на Община Бургас Димитър Николов и проф. Сава Димитров, ректор на Национална музикална академия, съобщиха от университета за Burgas24.bg.

От страна на университета присъстваха проф. д-р Сотир Сотиров, ректор на БДУ, проф. д-р Севдалина Турманова, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Ирена Марковска, зам.-ректор по акредитационна дейност, кадри и атестация, доц. д-р Светлана Желева, зам.-ректор по наука, проектна дейност и иновации, и проф. д-р Александър Димитров, зам.-ректор по административно-стопанска дейност, бизнес партньорства и студентски политики.

Ректорът проф. Сотиров представи развитието на университета и очерта бъдещите му приоритети: "Това е най-амбициозният и най-бързоразвиващият се университет в България. Нашите планове са свързани с разширяване на факултетите, увеличаване на приема на български и чуждестранни студенти и устойчиво развитие на научноизследователската дейност.“

"Университетът е стожер на академичната дейност в Югоизточна България с много стабилен екип“, заяви кметът Николов.

Бургаският държавен университет разполага с Научноизследователски институт с 12 лаборатории, сред които Лаборатория по математична химия, Лаборатория по интелигентни системи, Лаборатория по виртуална и добавена реалност, Изследователски център за син растеж и други. 96% от приходите от научна дейност се генерират именно от института.

Министърът на образованието и науката подчерта динамичното развитие на висшето училище: "Съгласен съм, че това е един от най-бързоразвиващите се университети. Такава амбициозна програма рядко се среща. Тук се усеща енергия и стремеж към развитие. Нашият хоризонт е кратък, но ще се стремим в този период да ви окажем максимално съдействие.“

Той заяви още, че ще помогне за оформяне на необходимата документация, свързана с научноизследователската дейност, така че университетът да реализира в рамките на четиригодишен период цялостна научноизследователска програма с конкретни резултати.

В срещата бе обсъдена и възможността за ускоряване на реалния старт на филиала на БДУ в Добрич, както и увеличаване на приема на студенти по медицина.