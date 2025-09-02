Важна среща, свързана с еврото, се провежда днес в Бургас

© С информационна среща в Бургас днес с представители на местните власти, бизнеса и гражданите се дава началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България.



Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Участие в събитията ще вземат ръководители и експерти на институциите, които ще бъдат на разположение за дискусия и въпроси от страна на присъстващите.



Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.