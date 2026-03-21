Община Бургас продължава поетапното почистване на бул. "Демокрация“, след като на 14 март беше измита отсечката от ул. "Дунав“ до бул. "Сан Стефано“, днес ще се извърши почистване и измиване в участъка между бул. "Сан Стефано“ и ул. "ген. Гурко“.В тази връзка всички собственици на моторни превозни средства трябва да преместят автомобилите си от паркоместата в района в часовия интервал от 08:00 до 12:00 часа, за да се осигури безопасно и ефективно почистването.Община Бургас се извинява за причиненото неудобство и благодари за съдействието.